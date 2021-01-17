تسجيل 2521 إصابة جديدة في باكستان بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 519291 حالة، منها 34701 حالة نشطة. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1540 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 473639 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان. وأضاف أنه تم تسجيل 43 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10951 حالة وفاة.