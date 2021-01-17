تسجيل 15144 إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 15144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 181 وفاة. وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 10557985 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 152274 وفاة، مشيرة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 10196885 حالة.