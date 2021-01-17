العراق يسجل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 608232 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12944, فيما تم تسجيل 1531 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 569429 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 25859, منهم 134 يرقدون في العناية المركزة.