لبنان تسجل 1622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 1622 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 135876 إصابةً. وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 88096 حالة ، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1090حالة بعد تسجيل