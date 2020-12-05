العراق يسجل 1898 اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت العراق 1898 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات إلى 562520 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل 24 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 12411, فيما تم تسجيل 1885 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 491657 حالة.