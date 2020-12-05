روسيا تسجل 28782 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 508 حالات وفاة بالإضافة إلى 28782 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة ( فيروس كورونا ) في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 42684 حالة وفاة و2431731 إصابة بالفيروس التاجي وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 27644 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 1916396 حالة.