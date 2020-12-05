تركيا تدخل حظر تجول كامل للحد من كورونا
آخر تحديث GMT06:41:17
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

تركيا تدخل حظر تجول كامل للحد من كورونا

العرب اليوم -

العرب اليوم - تركيا تدخل حظر تجول كامل للحد من كورونا

فيروس كورونا
أنقرة - العرب اليوم

بدأت تركيا مساء الجمعة حظر تجوال كامل في كافة أنحاء البلاد، في خطوة جاءت للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد بعد تسجيل عدد غير مسبوق من الإصابات والوفيات خلال الأيام الأخيرة وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام المحلية، بدأ حظر التجوال بشكل كامل في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (18.00 بتوقيت غرينتش). ومن المنتظر أن يستمر حظر التجوال ليومين متواصلين على أن ينتهي في الثامنة صباح الإثنين (05.00 بتوقيت غرينتش) جاء ذلك تطبيقًا لقرار الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أعلنه قبل أيام بخصوص تطبيق حظر تجول جزئي طيلة أيام الأسبوع من التاسعة مساء حتى الثامنة صباح يوميا، على أن يطبق بشكل كلي متواصل في العطلات الأسبوعية جاءت قرارات الرئيس أردوغان للحد من انتشار فيروس كورونا في عموم البلاد، بعد ارتفاع كبير في أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية وبحسب التعميم الصادر عن وزارة الداخلية، فإن حظر التجول سيكون ساري المفعول في كافة الولايات التركية وعددها 81 ولاية، حتى صدور قرار جديد بهذا الشأن.

وعشية القرار تم استثناء سلاسل الإنتاج والتصنيع والإمداد والخدمات اللوجستية وأنشطة الصحة والزراعة من القيود، كما سيتم أيضًا فتح نقاط بيع المخبوزات في عطلة نهاية الأسبوع، وستعمل الأسواق ومحلات البقالة وبقالة الخضار والجزارة ومحلات الفاكهة المجففة بين الساعة العاشرة صباحًا والخامسة مساءً. وفيما يتعلق بعمل المطاعم، ستعمل فقط ضمن خدمة التوصيل، ولن يسمح بحضور الأشخاص إليها خلال فترة الحظر التام نهاية كل أسبوع. وفي وقت سابق الجمعة، نشرت وزارة الصحة التركية، الحصيلة اليومية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث بلغت 32.736 مريض بفيروس كورونا، ممن يحمل الأعراض بشكل كامل، والأخرين الذين لا يحملون الأعراض. وسجل إجمالي الإصابات في البلاد بعد الحصيلة الأخيرة، 765 ألفًا و997 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14 ألفًا و509 حالات بعد تسجيل 193 وفاة خلال آخر 24 ساعة.

صحة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تركيا تدخل حظر تجول كامل للحد من كورونا تركيا تدخل حظر تجول كامل للحد من كورونا



أخبار ذات صلة

GMT 04:54 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

إصابات كورونا في ألمانيا تصل إلى مليون و153556
العرب اليوم - إصابات كورونا في ألمانيا تصل إلى مليون و153556

GMT 04:46 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 04:38 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

تونس تعتزم اقتناء 6 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا
العرب اليوم - تونس تعتزم اقتناء 6 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

GMT 04:31 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

كوريا الجنوبية تسجل 583 إصابة جديدة بكورونا
العرب اليوم - كوريا الجنوبية تسجل 583 إصابة جديدة بكورونا

GMT 04:29 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى مليون و156770
العرب اليوم - ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى مليون و156770

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بعدما أطلقت عددًا من الصيحات في "إميلي في باريس"

أحدث إطلالات ليلي كولينز بالبدلة الأنيقة والمتألقة تعرّفي عليها

باريس ـ العرب اليوم

إطلالات ليلي كولينز في مسلسل "إميلي في باريس" خطفت الأنظار وأطلقت فيها عدداً من الصيحات التي رأينا مدونات الموضة تتألقن بها لاحقاً، وأحدث إطلالات ليلي كولينز بالبدلة لم تختلف عن قواعد الأناقة والتميّز إذ نشرت على صفحتها على إنستغرام عدداً من الصور التي بدت فيها أنيقة ومتألقة بالبدلة.حملت أحدث إطلالات ليلي كولينز توقيع دار أزياء الكسندر فوتييه Alexandre Vauthier، فتألقت بالبدلة السوداء المزيّنة بخطوط عامودية لامعة تألّفت من بليزر بزرّ واحد وتحتها قميص شفاف بالنقشة نفسها وأكملت الإطلالة ببنطلون بقصة الـ flaredالواسعة. إعتماد نقشة الخطوط العمودية يساعد المرأة على الحصول على قوام اطول، على عكس الخطوط الأفقية.كما نسّقت ليلي مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.ومن الناحية الجمالية إعتمدت تسريحة الشعر المالس المنسدل، على عكس المكياج ال...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:19 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

موديل مصرية تُثير ضجة كبيرة بفستانها بسبب كاتي بيري
العرب اليوم - موديل مصرية تُثير ضجة كبيرة بفستانها بسبب كاتي بيري

GMT 02:25 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

الجوع يضرب "جزيرة الفردوس" الإندونيسية مع أزمة انقطاع السياحة
العرب اليوم - الجوع يضرب "جزيرة الفردوس" الإندونيسية مع أزمة انقطاع السياحة

GMT 04:15 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

أبرز الأفكار لتوظيف "البوف" في ديكورات المنزل تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز الأفكار لتوظيف "البوف" في ديكورات المنزل تعرّفي عليها

GMT 02:53 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

المبعوث الأممي لليمن يستنكر الوضع الإنساني في تعز
العرب اليوم - المبعوث الأممي لليمن يستنكر الوضع الإنساني في تعز

GMT 00:38 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

إعلامية مصرية تُعلِّق على شائعة وفاتها مُتأثِّرةً بإصابتها بـ"كورونا"
العرب اليوم - إعلامية مصرية تُعلِّق على شائعة وفاتها مُتأثِّرةً بإصابتها بـ"كورونا"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:15 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

"تويوتا" تُطلق سيارتها "كامري" الجديدة بملامح تصميمية فاخرة
العرب اليوم - "تويوتا" تُطلق سيارتها "كامري" الجديدة بملامح تصميمية فاخرة

GMT 14:00 2020 الخميس ,03 كانون الأول / ديسمبر

انباء حول انفصال الفنان تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني
العرب اليوم - انباء حول انفصال الفنان تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني

GMT 12:36 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

إيلون ماسك يصبح ثاني أغنى شخص في العالم في 2020
العرب اليوم - إيلون ماسك يصبح ثاني أغنى شخص في العالم في 2020

GMT 03:32 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز الأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها شركات تصنيع السيارات تعرّف عليها
العرب اليوم - أبرز الأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها شركات تصنيع السيارات تعرّف عليها

GMT 06:25 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

تقرير يرصد أفضل سيارات بي إم دبليو "إم 3" عبر التاريخ تعرّف عليها
العرب اليوم - تقرير يرصد أفضل سيارات بي إم دبليو "إم 3" عبر التاريخ تعرّف عليها

GMT 22:26 2020 الإثنين ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

اقتصاد مصر حقق "أداء أفضل" من توقعات صندوق النقد
العرب اليوم - اقتصاد مصر حقق "أداء أفضل" من توقعات صندوق النقد

GMT 02:27 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

بوتين يؤكّد التعاون مع السعودية ساهم في استقرار الأسواق
العرب اليوم - بوتين يؤكّد التعاون مع السعودية ساهم في استقرار الأسواق

GMT 04:48 2020 الإثنين ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

مسافرة أسترالية تروي تفاصيل ما حدث في واقعة "القطرية"
العرب اليوم - مسافرة أسترالية تروي تفاصيل ما حدث في واقعة "القطرية"

GMT 02:40 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

إليكِ أجمل المدن الأوروبية الناشئة التي تستحق الزيارة في 2021
العرب اليوم - إليكِ أجمل المدن الأوروبية الناشئة التي تستحق الزيارة في 2021

GMT 04:30 2020 الإثنين ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرّف على أفضل الوجهات في الريفييرا الفرنسية
العرب اليوم - تعرّف على أفضل الوجهات في الريفييرا الفرنسية

GMT 03:50 2020 الإثنين ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل الوجهات السياحية للمغامرات في 2021 تعرّفي عليها
العرب اليوم - أفضل الوجهات السياحية للمغامرات في 2021 تعرّفي عليها

GMT 02:51 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

"رينو" تُعلن عن طرح سيارة اقتصادية أنيقة ورخيصة الثمن
العرب اليوم - "رينو" تُعلن عن طرح سيارة اقتصادية أنيقة ورخيصة الثمن

GMT 03:28 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

ارتفاع صادرات هيونداي وكيا من السيارات الكهربائية بنسبة 71 في المائة خلال 2020
العرب اليوم - ارتفاع صادرات هيونداي وكيا من السيارات الكهربائية بنسبة 71 في المائة خلال 2020

GMT 14:43 2020 الخميس ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

مواصفات السيارة جيب رانجلر 2020
العرب اليوم - مواصفات السيارة جيب رانجلر 2020

GMT 15:30 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

رينو تكشف النقاب رسميًا عن Logan Stepway الجديدة في موسكو
العرب اليوم - رينو تكشف النقاب رسميًا عن Logan Stepway الجديدة في موسكو

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 13:36 2020 الإثنين ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

الملا يكشف عن توقعاته لأسعار النفط العام المقبل
العرب اليوم - الملا يكشف عن توقعاته لأسعار النفط العام المقبل

GMT 08:57 2020 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

أزياء الثمانينات تقتحم عالم الموضة لموسم خريف وشتاء 2020
العرب اليوم - أزياء الثمانينات تقتحم عالم الموضة لموسم خريف وشتاء 2020

GMT 02:47 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز الإطلالات لارتداء النجمات أزياء باللون الأحمر
العرب اليوم - أبرز الإطلالات لارتداء النجمات أزياء باللون الأحمر

GMT 15:36 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

ديور تقدّم مجموعة كبسولة "البذلات الرسمية العصرية"
العرب اليوم - ديور تقدّم مجموعة كبسولة "البذلات الرسمية العصرية"

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 10:18 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة
العرب اليوم - تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab