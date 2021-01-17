الكويت تسجل 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 157777 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة عند 947 حالة. وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 464 إصابة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 151142 حالة.