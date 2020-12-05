بريطانيا تسجل 397 وفاة و15539 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن تسجيل 397 وفاة و15539 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وكانت الحكومة البريطانية أعلنت يوم أمس الجمعة، عن تسجيل 504 وفيات بالفيروس و16298 إصابة. وتحتل بريطانيا المركز الخامس في وفيات كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك، فيما تحتل المركز الأول أوروبيا قبل إيطاليا وفرنسا.