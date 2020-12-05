الإمارات تسجل 1214 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 1214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 175,276 حالة كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 589 حالة وأشارت الوزارة إلى شفاء 670 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 158,498 حالة.