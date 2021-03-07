فلسطين تسجل 2264 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 2264 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1446 حالة تعافٍ، و13 حالة وفاة في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 88.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 146 مصابًا في غرف العناية المركزة، بينهم 40 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.