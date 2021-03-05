فلسطين تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 حالة وفاة و1826 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1270 حالة تعاف ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.5%، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 150 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.