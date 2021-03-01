فلسطين تسجل 1724 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية ، 16 وفاة و1724 إصابة جديدة بفيروس كورونا و808 حالات تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 116 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.