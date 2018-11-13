ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية تخطط لفرض قيودًا صارمة على بيع معظم منتجات السجائر الإلكترونية ذات النكهات المختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في محاولة لمنع الأطفال والمراهقين من استخدام هذه الأجهزة.

ووفقًا للصحيفة، قال مسؤولو إدارة الأغذية و العقاقير لصحيفة "وول ستريت"، يوم الخميس، إنه من المتوقع إعلان الاجراءات بما في ذلك ضوابط التحقق من العمر , بخاصة المبيعات التي تتم عن طريق الإنترنت للحد من المبيعات غير القانونية للقصر في وقت مبكر من الاسبوع المقبل.

ويوضح سكوت غوتليب ، مفوض إدارة الغذاء والدواء ، أن الإجراءات الجديدة هي جريئة ودليلًا على مدى الجدية في تناول المسألة في محاولة للقضاء على استخدام السجائر الإلكترونية في سن المراهقة ، والتي انتشرت بشكل شائع في العام الماضي.

وأضاف غوتليب في مقابلة يوم الأربعاء "ما لا يمكنني تحمله هو عام آخر من هذا المستوى من النمو لتلك السجائر وسط المراهقين " , وقال حاكم نيويورك أندرو كومو، إن الدولة تخطط لحظر بيع السجائر الإلكترونية المنكهة على الفور واتخاذ إجراءات صارمة للحد من تلك الظاهرة , وقال مسؤولون أميركيون أن السياسة الجديدة ستطبق على منتجات السجائر الإلكترونية ذات النكهات مثل "Juul" التي أصبحت شائعة بين المراهقين ولن يسمح لأي منافذ بيع بالتجزئة ببيع تلك المنتجات للقاصرين.

ومنذ عام 2017 ، كان مسؤولو إدارة الأغذية والعقاقير ناقشوا مسألة السجائر الإلكترونية كأداة محتملة لإبعاد المدخنين الكبار عن التدخين ، لكن في سبتمبر / أيلول ، تراجعت إدارة الأغذية والعقاقير عن مسارها وحذرت من معالجة المشكلة من خلال زيادة استخدام السجائر الإلكترونية في سن المراهقة أو المخاطرة بظهور منتجات جديدة ذات نكهة تزيد من استخدام تلك السجائر بدلًا من الإقلاع عنها.

وقال غوتليب آنذاك إن الوكالة لم تتنبأ بانتشار تلك السجائر بين المراهقين والذين اتجهوا إليها في المقام الأول بسبب المنتجات المنكهة.