بريطانيا تسجل حوالي 30 ألف إصابات جديدة بكورونا

أظهرت الأرقام الرسمية أن المملكة المتحدة سجلت 30004 إصابات جديدة بكوفيد-19 اليوم الأحد وأن الحصيلة الإجمالية للأيام السبعة الماضية بلغت 251504 بانخفاض 22 بالمئة عن الأيام السبعة السابقة. ولقي 610 آخرين حتفهم بسبب كوفيد-19 في أنحاء البلاد، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية تفشي الوباء إلى 97939. وكان إجمالي عدد الوفيات للأيام السبعة الماضية 8678 بزيادة 11 بالمئة عن نظيره في الأيام السبعة السابقة. وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 اليوم 491970 وهو رقم قياسي رفع العدد الإجمالي لمن تلقوا الجرعة الأولى في بريطانيا حتى الآن إلى ستة ملايين و353 ألفا.