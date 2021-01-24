بريطانيا تكشف عن 77 إصابة بالسلالة المتحورة من كورونا المكتشفة بجنوب أفريقيا

كشف وزير الصحة البريطانى مات هانكوك اليوم الأحد، عن وجود 77 حالة إصابة فى بلاده، بسلالة فيروس كورونا المكتشفة فى جنوب أفريقيا، وقال هانكوك "هناك أيضًا 9 حالات إصابة أخرى بالسلالة المتحورة من الفيروس المكتشفة في البرازيل". وأضاف أن كافة المصابين من السلالات المختلفة المتحورة من الفيروس يخضعون للرعاية الطبية الدقيقة، موضحا أنهم كانوا مسافرين من وإلى البلاد، و"ليس هناك أي حالات عدوى داخلية بهذه السلالات".