50 حالة وفاة و 3035 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

أعلنت المملكة المغربية عن تسجيل 50 حالة وفاة و 3035 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية وذكرت وزارة الصحة - في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ "كوفيد-19" التي أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء - أن الحصيلة الجديدة رفعت إجمالي المصابين إلى 394564 والوفيات إلى 6542 ..مشيرة إلى ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 349821.