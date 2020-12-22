لبنان تسجل 1693 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 1693 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 160979 إصابةً. وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 115124، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1311 حالة بعد تسجيل 17 حالة وفاة .