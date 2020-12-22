الأردن تسجل 2444 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 279892 إصابة. وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع ألى 249256 حالة شفاء بعد تسجيل 3088 حالة إضافية، كما سجلت 23 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 3627 حالة.