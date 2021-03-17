باكستان تسجل 2351 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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باكستان تسجل 2351 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - باكستان تسجل 2351 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
إسلام آباد - العرب اليوم

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2351 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 612315 حالة، منها 22792 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 2853 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 575867 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مضيفًا أنه تم تسجيل 61 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13656 حالة.

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باكستان تسجل 2351 إصابة جديدة بفيروس كورونا باكستان تسجل 2351 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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