باكستان تسجل 2701 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 2701 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و53 وفاة، وشفاء 1573 حالة .

وأفادت السلطات الصحية الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 600.198 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13430 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 568.065 حالة.