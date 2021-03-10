باكستان تسجل 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 595239 حالة، منها 16699 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأنه تم تسجيل 1393 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 565216 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 43 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13324 حالة وفاة.