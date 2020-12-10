الأردن تسجل 2902 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 253121 إصابة. وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع ألى 206638 حالة بعد تسجيل 4580 حالة إضافية، كما سجلت 44 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 3250 حالة.