ليبيا تسجل 661 إصابة جديدة بـفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ، اليوم ، تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتماثل للشفاء 644 مصابا، في حين توفي 12 آخرون . ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 89 ألفا و183 إصابة، و59 ألفا و222 متعافيا، بينما توفي 1273 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.