ليبيا تسجل 536 إصابة جديدة بـفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، أمس الثلاثاء وتماثل للشفاء 741 مصابا، في حين توفي 6 آخرون وأوضح المركز في بيان له اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 88 ألفا و522 حالة،و58 ألفا و578 متعافيا، بينما توفي 1261 آخرون،منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.