ليبيا تسجل 889 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 889 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا ، و457 حالة شفاء و12 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وقال المركز في بيان له اليوم بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في عموم ليبيا منذ ظهور المرض في البلاد، إلى 87986 إصابة، منها 28894 حالة نشطة، و57837 متعافيا، و1255 حالة وفاة.