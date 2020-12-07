ليبيا تسجل 517 إصابة جديدة بـفيروس كورونا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد وتماثل للشفاء 678 مصابًا، بينما توفي 12 آخرون وذكر المركز في بيان له اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 87 ألفا و97 حالة، منها 28 ألفا و474 نشطة، و57 ألفا و380 متعافي، ووفاة 1243 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا مارس الماضي.