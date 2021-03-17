الكويت تسجل 1504 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 1504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 213673 حالة، في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1194 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 219 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14206 حالات.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1452 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 198273 حالة.