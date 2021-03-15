الكويت تسجل 1332 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت اليوم 1332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية, ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 210855 حالة, كما سجلت 7 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1179 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 219 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا تزالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14169 حالة.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 1335 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 195507.