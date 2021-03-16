الكويت تسجل 1314 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 1314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 212169 حالة في حين تم تسجيل سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1186 حالة.وأفادت وزارة الصحة الكويتية أنها سجلت 1314 حالة شفاء في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء 196821 حالة, مشيرةً إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 215 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14162 حالة.