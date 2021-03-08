الأردن يسجل 7413 إصابة و 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 7413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 435130 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 371454 حالة شفاء بعد تسجيل 4139 حالة إضافية، كما سجلت 52 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4987 حالة.