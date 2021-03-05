الأردن تسجل 4584 إصابة و 29 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 417934 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 358848 حالة شفاء بعد تسجيل 2200 حالة إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4862 حالة.