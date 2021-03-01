الأردن يسجل 6068 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل الأردن 6068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 397158 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 351256 حالة شفاء بعد تسجيل 2657 حالة إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4727 حالة