الأردن يسجل ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات اليومية بكورونا

سجل الأردن يوم الجمعة، 23 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع ملحوظ مقارنة مع 16 وفاة يوم أمس.كما أحصت الوزارة 3644 إصابة جديدة بكورونا، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة إلى 383,912 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 4650 حالة.وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 270، فيما غادرت 189 حالة.وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 1240 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 343,840 حالة.