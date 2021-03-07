الأردن يسجل 6302 إصابة و35 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 6302 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 427717 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 367315 حالة شفاء بعد تسجيل 4550 حالة إضافية، كما سُجلت 35 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4935 حالة.