تركيا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات بكورونا مع زيادة مستمرة للوفيات
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تركيا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات بكورونا مع زيادة مستمرة للوفيات

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العرب اليوم - تركيا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات بكورونا مع زيادة مستمرة للوفيات

فيروس كورونا
أنقرة - العرب اليوم

سجلت تركيا، اليوم السبت، حصيلة قياسية جديدة للوفيات بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، حيث تجاوز هذا المؤشر مستوى 44 ألف حالة، وسط ارتفاع مستمر لمؤشر الوفيات.وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 44756، ليصل إلى مستوى 3445052 حالة.وتسجل تركيا بالتالي ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا، وسبق أن رصدت البلاد يوم 31 مارس 39302 حالتين، وفي 1 أبريل 40806، وفي 2 أبريل 42308، وذلك في تطور يأتي بعد تخفيف السلطات القيود العامة في مارس.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 32078 شخصا بعد تسجيل 186 حالة جديدة.ويمثل هذا العدد ارتفاعا ملموسا لمؤشر الوفيات الجديدة بعد أن بلغ يوم 31 مارس 152 حالة، وفي 1 أبريل 176، وفي 2 أبريل 179.

كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 23214 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 3082676 شخصا.وسبق أن خففت الحكومة التركية القيود العامة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في مارس مما أدى إلى زيادة الحالات مجددا.وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 29 مارس، تشديد الإجراءات الاحترازية ومنها العودة إلى فرض العزل العام الكامل في العطلات الأسبوعية خلال شهر رمضان.

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تركيا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات بكورونا مع زيادة مستمرة للوفيات تركيا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات بكورونا مع زيادة مستمرة للوفيات



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