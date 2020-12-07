الأردن تسجل 3980 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3980 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 244069 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 192033 حالة بعد تسجيل 4589 حالة إضافية، كما سجلت 60 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3116 حالة.