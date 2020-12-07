125115 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 125115 إصابة والوفيات 1452 بنسبة 16ر1% والمتعافين 116506 لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر93% وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 147 والمنومين في العناية المركزة 78.