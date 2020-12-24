السعودية تُعلن تسجيل 189حالة مصابة بكورونا وتعافي190حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم, تسجيل (189) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة ( 361725) حالة، من بينها (2958) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (380) حالة حرجة كما تم تسجيل (190) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (352608) حالات, وبلغ عدد الوفيات (6159)حالة ، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة، فيما تم إجراء (34798) فحصاً مخبرياً جديداً وأهابت الصحة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية لقاح كورونا.