فلسطين تسجل 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 17 وفاة و1704 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و2291 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 82.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 122 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 على أجهزة التنفس الاصطناعي.