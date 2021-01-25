إندونيسيا تسجل 9 آلاف و994 إصابة جديدة و297 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا تسجيل 9 آلاف و994 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى 999 ألفًا و256 إصابة. وأوضحت فرقة العمل المعنية بالاستجابة لأزمة كورونا في البلاد - وفقًا لوكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية (أنتارا) اليوم /الاثنين/ - أنه تم تسجيل 297 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 28 ألفًا و132 وفاة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 10 آلاف و678 حالة تعافي جديدة من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 809 آلاف و488 شخصًا. يُذكر أن حصيلة إصابات ووفيات كوفيد-19 في إندونيسيا هي الأعلى في جنوب شرق آسيا.