إندونيسيا توقف ناقلة إيرانية لنقلها النفط بشكل غير قانوني

أعلن خفر السواحل الإندونيسي عن ضبط ناقلة نفط إيرانية في مياه بونتياناك الواقعة في إقليم كاليمانتان غربي البلاد.وأفاد خفر السواحل الإندونيسي أن قواته أوقفت الناقلة الإيرانية "MT Horse" قبالة سواحل باكامالا، وذلك لنقلها النفط بشكل غير قانوني، مشيرة الى أنه تم سحب الناقلة المخالفة واقتيادها إلى جزيرة باتام في مقاطعة جزر رياو لإجراء المزيد من التحقيقات.