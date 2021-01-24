إندونيسيا تسجل 11 ألفا و788 إصابة و171 وفاة بفيروس كورونا
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إندونيسيا تسجل 11 ألفا و788 إصابة و171 وفاة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - إندونيسيا تسجل 11 ألفا و788 إصابة و171 وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
جاكرتا _ العرب اليوم

 سجلت السلطات الصحية الإندونيسية اليوم الأحد، 11 ألفا و788 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و171 وفاة خلال الـ24 ساعة، وأفادت فرقة العمل المعنية بالاستجابة لأزمة كوفيد-19 في البلاد -حسبما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا"- بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع بذلك إلى 989 ألفا و262 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 27 ألفا و835.

وأشارت فرقة العمل إلى أنها سجلت كذلك 7 آلاف و751 حالة تعاف جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين في أنحاء البلاد إلى 798 ألفا و810 أشخاص. وتشهد إندونيسيا مؤخرا ارتفاعا حادا في أعداد إصابات ووفيات كوفيد-19 اليومية، وسجلت حتى الآن أعلى حصيلة من الإصابات والوفيات في جنوب شرق آسيا.

 

صحة عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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إندونيسيا تسجل 11 ألفا و788 إصابة و171 وفاة بفيروس كورونا إندونيسيا تسجل 11 ألفا و788 إصابة و171 وفاة بفيروس كورونا



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