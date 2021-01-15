إندونيسيا تسجل 12818 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت إندونيسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 12818 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 882418 حالة. وأفاد الفريق الحكومي المكلف بمكافحة مرض كوفيد-19 بأن إجمالي حالات الوفاة المسجلة في البلاد ارتفع إلى 25484 وفاة بعد تسجيل 238 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.