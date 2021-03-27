الأردن يسجل 4399 إصابة و98 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الأردن 4399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 582133 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 476090 حالة شفاء بعد تسجيل 8053 حالة إضافية، كما سجلت 98 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 6472 حالة.