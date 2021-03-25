الأردن يسجل 8433 إصابة و96 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8433 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 571290 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 463893 حالة شفاء بعد تسجيل 7705 حالات إضافية، كما سجلت 96 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 6277 حالة.