الأردن يسجل 6444 إصابة و97 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجل الأردن 6444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 577734 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 468037 حالة شفاء بعد تسجيل 4144 حالة إضافية، كما سجلت 97 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 6374 حالة.