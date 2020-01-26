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"الصحة" تكشف حقيقة إصابة أول حالة بمرض الكورونا في مصر

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العرب اليوم - "الصحة" تكشف حقيقة إصابة أول حالة بمرض الكورونا في مصر

مرض الكورونا
القاهره ـ العرب اليوم

كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، عن حقيقة إصابة أول حالة في مصر بمرض الكورونا.وأكد في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، عدم وجود أي حالات في مصر مصابة بالمرض، مشيرًا إلى أن أي معلومات متداولة عن ذلك "مضللة" ولا أساس لها من الصحة.وطالب "عيد" جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروؤة، بتوخي الحذر في نشر أي معلومات مغلوطة، لعدم تسبب القلق والذعر للمواطنين دون أي أسباب.وعن استعدادات الوزارة، قال رئيس الطب الوقائي، إن مصر من أول الدول التي وضعت خطة

شاملة للتعامل مع هذا المرض في حال تطور الموقف الوبائي العالمي، مضيفًا أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أصدرت تعليمات مشددة بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى مع كافة قطاعات الوزارة لمنع دخول المرض إلى البلاد.ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت في 7 يناير 2020، التفشي الوبائي لفيروس الكورونا، وتم وضع الاستعدادات اللازمة بجميع أقسام الحجر الصحي في منافذ الدخول المختلفة سواء "الجوية، البحرية، البرية"، ومناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري لأي حالة

مشتبه إصابتها بالمرض.وأشار رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة، إلى رفع درجة الإستعداد وإجراءات مكافحة العدوى وتجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات وتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة ورفع الوعي ومتابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة، فضلًا عن تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية في محافظات مصر، والجهات التابعة لوزارات "الصحة، الدفاع، والداخلية"، والجامعات، ليتضمن تعريف الحالات والتعامل معها والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية، وتعميم منشور دورية تحديث الموقف.

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الصحة تكشف حقيقة إصابة أول حالة بمرض الكورونا في مصر الصحة تكشف حقيقة إصابة أول حالة بمرض الكورونا في مصر



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