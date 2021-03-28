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باكستان تسجل 4767 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - باكستان تسجل 4767 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
إسلام آباد - العرب اليوم

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 57 حالة وفاة جديدة، و4767 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 654591 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14215 حالة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 595929 حالة.

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باكستان تسجل 4767 إصابة جديدة بفيروس كورونا باكستان تسجل 4767 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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