باكستان تسجل 4468 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 4468 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 649824 حالة، منها 42384 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 2137 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 593282 حالة، فيما تم تسجيل 67 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14158 حالة وفاة.